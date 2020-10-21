إفعوانيتان من وحي أفلام هوليوود في دبي 2021

المصدر: (دبي - البيان )

توفر مدينة ملاهي «موشونغيت» التي تديرها دبي باركس آند ريزورتس، للباحثين عن المغامرة، رحلات ترفيهية تطلق العنان للأدرينالين، حيث تتيح لقاصديها، على سبيل المثال، ركوب رحلة عبر إفعوانية ملتوية سريعة قائمة على فيلم «الدبور الأخضر» للممثل الكندي سيث روغن عام 2011.

وتكشف «موشونغيت» حالياً عن لعبتين جديدتين في طريقهما إلى موقع «ليونز غيت»، مستلهمتين من فيلمين من أفلام التشويق والإثارة، هما: فيلم «جون ويك» الذي يلعب بطولته كيانو ريفز، وفيلم «الآن أنت تراني» من بطولة جيسي آدم آيزينبيرغ، وسيتم تشغيلهما في العام المقبل 2021.

وفقاً لموقع «كولايدر» الأمريكي من المتوقع افتتاح هاتين الرحلتين في وقت مبكر من العام المقبل، فيما لا تزال «ديزني لاند» مغلقة الأبواب، وألغيت أو أوقفت عدداً من المشاريع المُكلفة في «ديزني وورلد»، والتي كانت متوقعة في موعد الاحتفاء بالذكرى السنوية الأربعين.

تم تصميم هاتين الرحلتين كنماذج سكك جاهزة مع استخدام إفعوانية «قطار الملاهي الرباعي الأبعاد» لرحلة «جون ويك»، المطابقة للإفعوانية التي صممتها شركة «سانسي تكنولوجيز» لفيلم باتمان، والموجودة في سان أنتونيو بتكساس، فيما تم اعتماد إفعوانية كلاسيكية لرحلة فيلم «الآن أنت تراني» بعربات صغيرة تأخذ منعطفات ضيقة مسطحة دون حواف بسرعات متواضعة. وهاتان تنضمان إلى مواقع جذب أخرى، حيث ينتظر الناس ظهور الممثلين الأمريكيين إليزابيث بانكس وستانلي توبشي، في أفلام ستعرض قبل رحلات ركوب «هنغر غيمز».

قالت جنيفر براون نائب الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم الترفيه العالمي المباشر والتفاعلي في «ليونغيت» لموقع «كولايدر» إن راكب رحلة «جون ويك»، سيكون لديه الخيار في مساعدة أو مطاردة القاتل الأسطوري، مضيفة أن الراكب يمكنه الحصول على تجربتين مختلفتين بالاعتماد على أي درب يختاره وأي طابور ينضم إليه لركوب الرحلة، بعدها يدخل التجربة عن طريق نسخة مصغّرة من فندق «ذا كونتيننتال»، فندق القتلة في أفلام «جون ويك».

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