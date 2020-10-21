«الناجية الوحيدة».. يجمع هدى حسين وهيا عبد السلام

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تعودت الفنانة الكويتية هدى حسين، في أعمالها، على تبديل أقنعة شخصياتها، وفي كل مرة، كانت تنجح في كسب الرهان، وخطف قلوب الجمهور، الذي عادة ما يثني على اختياراتها، وها هي تمضي في خطوة درامية جديدة، لتبدو فيها «الناجية الوحيدة» من مقصلة «كورونا المستجد»، التي أحكمت نفسها على رقاب الأعمال الدرامية الخليجية والعربية، على حد سواء، ليأتي عملها الجديد، مباشرة، بعد نجاحها في ارتداء عباءة الفنانة التشكيلية، التي أطلت بها خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، في مسلسل «شغف»، للمخرج محمد القفاص، وشاركها البطولة آنذاك، حسين المنصور وعبد الله بوشهري وريم أرحمة، وغيرهم.

شخصية جديدة

وبعد وهلة من الزمن، استغلتها هدى في التقاط أنفاسها، بدأت أخيراً بإعداد نفسها للعب شخصية جديدة، في مسلسل «الناجية الوحيدة»، الذي وقعت أخيراً أوراق عقده مع شركة إيغل فيلم اللبنانية، ليكون ثالث عمل درامي يجمعها مع الشركة، والتي سبقت أن قدمت معها مسلسل «غصون في الوحل»، للمخرج محمد دحام الشمري.

ورغم أن أوراق «الناجية الوحيدة» لم تكشف كاملة للعيان، حيث لا يزال الضباب يلف العمل الجديد، إلا أن «إنستغرام» شهد «وصلة غزل» بين الفنانة هدى حسين، وزميلتها الفنانة هيا عبد السلام، حيث وقع الاختيار على الثانية، لتتولى دفة إخراج العمل، والذي احتفت به هيا عبد السلام، بنشر صورة تجمعها مع هدى حسين، مرفقة إياها بتعليق قالت فيه:

«تعاون جديد بعمل للنجمة هدى حسين، بعنوان «الناجية الوحيدة»، لتبادر هدى بالرد عليها بالقول: «يالله يوفقك يا عمري.. راقية في كل شيء».

«وصلة الغزل» تلك، لم تكن قاصرة على هيا عبد السلام، فقد سبقتها الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، بتقديم التهنئة إلى هدى حسين، حيث أكدت في تغريدتها، أنها «تنتظر زميلتها هدى بدور جميل»، متمنية لها ولفريق العمل التوفيق، وفق ما ورد في التغريدة، التي جاء فيها:

«ألف مبروك الإعلان عن مسلسل «الناجية الوحيدة»، وبالتوفيق لكل فريق العمل.. بانتظارك نجمتنا الحلوة بدور مختلف، مثل ما عودتينا»، لترد هدى عليها بتغريدة مماثلة، قالت فيها: «ماغي العزيزة.. شكراً لذوقك.. كل الأماني الجميلة لك».

طابع اجتماعي

حتى الآن، لم يعرف شيءعن حبكة «الناجية الوحيدة»، حيث اكتفت الشركة المنتجة له، بالتنويه بأنه سيكون مسلسلاً اجتماعي الطابع، ويطرح قصة وصفت بـ «المشوقة جداً»، في حين وصفت السيناريست منى النوفلي، التي تتولى عملية تأليف سيناريو العمل، بجملة مختصرة، قالت فيها: «عندما تكون نجاتك.. هي أسوأ ما حدث لك».

الشركة المنتجة لـ «الناجية الوحيدة»، لم تحدد بعد موعداً واضحاً لبدء أعمال التصوير، مكتفية بكلمة «قريباً»، فيما يبدو أن الكويت ستكون مسرحاً لأحداث العمل، الذي اتسعت قائمة نجومه، لتضم إلى جانب هدى حسين، كلاً من أوس الشطي ومحمد العلوي وجمال الردهان، وفاطمة الطباخ، وهدى الكندري، وسلوى الجراش، ونوف السلطان وغيرهم، فيما يبدو أن عرض العمل، سيكون خارج إطار الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

على الطرف الثاني، تقف هيا عبد السلام، التي نجحت في حجز مكان متقدم لها في عالم الإخراج، حيث حظيت هذا العام، إلى جانب «الناجية الوحيدة»، الذي تلتقي فيه للمرة الأولى مع هدى حسين، على مستوى الإخراج، تمكنت هيا من وضع اسمها كمخرجة على غلاف مسلسل «عروش الطاووس»، الذي تلعب بطولته الفنانة حياة الفهد، ليكون هذا العمل جزءاً من سلسلة «أم هارون»، التي بدأت عروضها في رمضان الماضي.

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