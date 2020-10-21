«50 نافذة للإبداع» في دروب مانشستر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«50 نافذة للإبداع» درب فن جديد يحل على مدينة مانشستر البريطانية هذا الخريف راسماً الحياة بأكثر من مجرد ألوان. وقد قام فريق «وايلد إن آرت» بتنظيم معرض فني يمتدّ عبر سلسلةٍ من النوافذ والمواقع والشركات والمحال والساحات الموزعة على المدينة مع أعمال بتوقيع مشاهير من أمثال بنجي ريد، سارة كونيل ولازيريان.

وفي حين يضفي المعرض بعض البهجة حتماً على «الوضع الطبيعي المستجد»، فإنه يدعم قضيةً حيث سيباع عدد من المعروضات في مزاد علني سيذهب ريعه هبات للفنانين والمنظمين وصندوق بلدية المدينة لتوزيعه على المحتاجين. أما بقية الأعمال الفنية المعروضة فسيتم بيعها من قبل الفنانين مباشرةً لتأمين بعض المساعدة لهم في مثل هذه الأوقات الصعبة.

ووصف بن ريد، مدير التنمية الإبداعية لفريق «وايلد إن آرت» المشروع بالقول: «إننا سعيدون بأن نحظى بامتياز العمل مع فنانين ومصممين مبدعين، ونشعر بالحماسة لعرض أعمالهم. وسيحول هذا المشروع نوافذ المدينة وساحاتها إلى معرض فني إبداعي يرافق الناس في رحلاتهم حول مانشستر».

وقال لوثفور رحمن، العضو التنفيذي لمجلس مدينة مانشستر للثقافة والترفيه والمهارات:«اليوم آمل أن يستمتع الناس بالمعرض».

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