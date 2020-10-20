«ماد سوليوشنز» تشارك بخمسة أفلام في مهرجان كالغاري للأفلام العربية بكندا

تشارك MAD Solutions بخمسة أفلام من توزيعها ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان كالغاري للأفلام العربية في كندا (23 - 25 أكتوبر الجاري)، والأفلام هي «شارع حيفا» لمهند حيال، «بين بحرين» لأنس طلبة، «من السماء» لوسام شرف، و«زي عود الكبريت» لحسين الإمام، والوثائقي «الحصاد الذهبي» لعلياء يونس. ومن المقرر إقامة عروض المهرجان عبر الإنترنت، ولذلك لظروف تفشي مرض كورونا، إلى جانب إقامة عروض قليلة في دور العرض، وسيكون منها فيلم زي عود الكبريت، الذي سيعرض عبر الإنترنت وفي دار عرض Globe Cinema.

شارع حيفا

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعى سلام متمركز على أحد الأسطح.

حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

بين بحرين

تبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، وخاصة في المناطق الريفية.

الحصاد الذهبي

الحصاد الذهبي من تأليف وإخراج علياء يونس، ويروي قصة حب عتيقة امتدت 6000 آلاف سنة بين شعوب البحر المتوسط وزيت الزيتون، تحاول المخرجة علياء يونس في رحلتها فهم العلاقة بين تلك الثمرة وأبطال الحكاية ومن بينهم والدها المفتون بالزيتون، رحلة الطعام والمحبة والأسى تأخذ المخرجة إلى أماكن غير متوقعة مع مجموعة واسعة من الأشخاص المختلفين الذين يشاركون في فك شفرة هذه الحكاية.

من السماء

شهد عرضه الأول ضمن قسم جمعية الأفلام المستقلة للتوزيع (ACID) في مهرجان كان السينمائي، وشارك مؤخراً في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم حول سمير، مقاتل الميليشيات السابق الذي كان يُعتقد أنه ميت ويعود بعد غياب 20 عاماً إلى حياة عُمر أخيه الصغير الذي يعمل كحارس شخصي في بيروت، ووسط أحداث درامية وكوميدية، يواجه سمير تغيرات جذرية في بلدٍ لم يعد يتذكره.

عن زي عود الكبريت

زي عود الكبريت هو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية. تعتمد الحكاية الرئيسة للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد.

ويشارك في بطولة الفيلم إضافة إلى حسين الإمام، النجمة القديرة سحر رامي، خالد محروس، زكريا عامر والمطربة راندا السبكي. وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم.

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