شاهد.. "الأمير النائم" يتحرك بعد 15 سنة من الغيبوبة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم"، وهو يحرك أصابعه ثم يده بعد 15 سنة من الغيبوبة.

وتصدر الفيديو محرك البحث "غوغل" في السعودية، صباح اليوم، بوصفه يمثل نوعاً من الاستجابة لدى الأمير السعودي.

ويبدو في الفيديو أن شخصاً يطلب من الأمير رفع إصبعه، ليقوم بذلك، ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى، فيستجيب أيضاً.

كان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك، واختلفت التشخيصات الطبية لحالته الصحية، في حين يصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملاً بالشفاء.

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