ستينية سعودية تنال البكالوريوس بعد 40 سنة من حصولها على الثانوية

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تستسلم، هذه هي الكلمة المناسبة التي يمكن بها وصف همة جدة سعودية نالت شهادة البكالوريوس بعد أربعين سنة من نيلها لشهادة الثانوية العامة.

وفي التفاصيل، نالت ستينية سعودية البكالوريوس بعد 40 عاماً من حصولها على شهادة الثانوية، ورفضت سعدية يحيى فلفلان (61 عاماً) التحجج بالعمر وكبر السن لعدم القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات والانطلاق في الحياة والتفكير بإنابة الأبناء في تحقيق ذلك.

وشددت سعدية على أهمية الاستمرار في تطوير الذات وعدم الاكتفاء بمستوى معين ومقدار واحد في بناء الشخصية، معتبرة أن الوصول إلى الستين بداية حياة جديدة.

وأوضحت سعدية، وهي أم لـ 6 أبناء ولديها 4 أحفاد لـ "قناة العربية"، أنها بدأت في دراستها الجامعية وعمرها 55 سنة وحصلت بعد سنوات من الكفاح والصبر والمثابرة على شهادة البكالوريوس.

ولفتت "سعدية"، إلى أنها واجهت في أثناء دراستها في هذه السن المتأخرة من عمرها عديداً من الصعوبات والتحديات والظروف؛ لكنها استطاعت التغلب عليها بالعزيمة والإصرار والمضي قدماً في تحقيق الطموح.

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