وفاة عميد المراسلين الأجانب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب، الشهير بـ"عميد المراسلين الأجانب في مصر"، الذي وافته المنية، بعد ظهر اليوم، عن عمر يناهز 83 عاماً، في مستشفى وادي النيل، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رشوان، حسبما نشرت "اليوم السابع" على موقعها، إن الفقيد قضى في مصر قرابة ستين عاماً، مارس فيها عمله الصحفي بكل كفاءة وأمانة واقتدار، وهو ما قدَّره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.

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