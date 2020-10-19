فريق طبي يستخرج: هاتف محمول وولاعة سجائر وعملات معدنية من بطن مصري!

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجئ فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي العام من الأشياء الموجودة داخل بطن مريض كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة. وبعد إجراء فحص الأشعة قرروا على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج هاتف محمول وولاعة وعملات معدنية، ثم وصع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، إن المريض شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وإن الأشياء الغريبة التي استخرجت من معدته كانت كفيلة بإحداث تسمم له ومن ثم وفاته، مشيراً إلى وجود جسم غريبة آخر تم استخراجه، ولكن ظل مجهولاً لتغير معالمه في بطن المريض.

ووفقاً لموقع قناة "العربية"، في نهاية سبتمبر الماضي، تمكن فريق طبي في مصر من استخراج هاتف محمول من معدة مواطن كان قد ابتلعه منذ 7 أشهر.

ووصل المواطن حسن رشاد البالغ 28 عاماً إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث كان يشكو من آلام بمعدته تعاوده من فترة لأخرى، وبفحصه وإجراء اللازم تبين وجود جسم غريب داخل بطنه.

كما أظهرت الفحوصات أن هذا الجسم الغريب هو هاتف جوال، فيما قال المريض إنه ابتلعه خلال لحظة مزاح بينه وبين زملائه، لافتاً إلى أنه لم يبلغ أسرته بالواقعة ظناً منه أنه وبمجرد أن يقوم بالقيء في أي وقت سيتمكن من إخراج الهاتف من معدته.

وأجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة للمريض استغرقت ساعتين واستخرج الهاتف من معدته.

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