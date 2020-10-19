عريس يترك حفل زفافه وعروسه تثني عليه!

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلم تشانغ لي قانغ، الطبيب الشاب من المستشفى الأول التابع للجامعة الطبية بمقاطعة آنهوي الصينية وسام الامتنان صباح يوم 13 أكتوبر الحالي، بعد أن قام بإسعاف طفل غارق في 6 أكتوبر الحالي.

وأقام تشانغ لي قانغ وزوجته حفل زفافهما في 6 أكتوبر فى أحد الفنادق بمحافظة شوتشنغ بمقاطعة آنهوي، بحضور العديد من الضيوف.

وأثناء الزفاف، صاح شخص خارج الفندق قائلاً إن طفلاً قد سقط في الماء. وبعد سماع الصياح، غادر العريس تشانغ لي قانغ الحفل على الفور وذهب لإنقاذ الطفل، تاركا عروسه وحيدة.

وبعد أن وجد الطفل، الذي قد تم انتشاله من وسط البركة فاقدا الوعي، جلس تشانغ على ركبتيه وأخذ يضغط على صدر الطفل لإنعاش نبضات قلبه. وبفضل جهده، استفاق الطفل من الغيبوبة ونجا من الموت.

ويقع الفندق بحسب صحيفة "الشعب" الصينية، على بعد أكثر من عشرة كيلومترات من مركز المحافظة، وسيستغرق وصول سيارة الإسعاف 20 دقيقة على الأقل، وسيكون ذلك متأخرا جدا لإنقاذ ذلك الطفل.

وشهد الفيديو، الذى يسجل هذا السلوك البطولي لتشانغ لي قانغ، تداولا واسعا على الإنترنت فى الصين خلال الأيام الأخيرة، وحصل تشانغ على ثناء كبير من مستخدمي الإنترنت. بينما قال تشانغ، بتواضع أن أي طبيب آخر، كان سيقوم بنفس شيء في مثل هذه الحالة".

وقالت زوجة تشانغ لي قانغ، التى تعمل في المجال الطبي وأسرعت لتقديم المساعدة لإنقاذ الطفل أيضا، أنها قد شعرت بفخر كبير لما قام به زوجها.

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