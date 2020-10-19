شاهد.. ست دقائق من الرعب

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا متسلق الجبال الأمريكي كايل بورغيس من الموت بأعجوبة، حيث صادف أشبال لبؤة أثناء رحلته الجبلية في ولاية يوتا الأمريكية، لتظهر له الأم وتبدأ مواجهة رعب بينه وبينها.

استمرت المواجهة بحسب (DW) لست دقائق، لتتحول رحلة الركض اليومية إلى موقف يهدد حياته، حيث كان المتسلق يتنفس بصعوبة.

وبعد محاولته إخافة اللبؤة بصوت زئير ضعيف اهتدى إلى رشقها بحجارة ليتخلص منها أخيرا، ويتنفس الصعداء.

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