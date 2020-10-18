حبيب الياسي يطلق «يا نسيم»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن الفنان الإماراتي حبيب الياسي عن انتهائه من تسجيل أغنيته الجديدة «يا نسيم»، وهي من كلمات الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وألحان الياسي، وتوزيع إبراهيم السويدي، وإنتاج شركة «إتش برودكشن» للمنتج الإماراتي علي الياسي.

وفي هذا السياق، قال حبيب الياسي: «بعد نجاح أغنيتي «ملهم دبي»، و«رمز السلام»، تأتي هذه الأغنية التي تمتاز بلونها الرومانسي والعاطفي، والتي أجدد من خلالها التعاون مع الشاعر الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي»، مبيناً أنه قام بتصوير الأغنية بإمكانات بسيطة، واعداً أن تكون مفاجأة للجمهور، وأضاف: «سأركز خلال الفترة المقبلة في أعمالي على اللون الرومانسي، إلى جانب تقديم جلسات غنائية بالعود لمحبي العود والأغاني التراثية».

من جانبه، أكد المنتج علي الياسي نيته ضخ مجموعة من أغنيات حبيب الياسي في الأسواق، خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «أخذنا على عاتقنا أيضاً تقديم الأعمال الشعبية، التي تظهر ثقافتنا وموروثنا الإماراتي، الذي بدأ البعض بإهماله والاتجاه للأعمال الحديثة».

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