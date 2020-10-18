5 برامج جديدة على إذاعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تطل إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدورتها البرامجية الجديدة لشهر أكتوبر الجاري، بـ 3 برامج إذاعية جديدة، تطرح مواضيع وقضايا دينية وتاريخية وثقافية، تتناسب مع مختلف أذواق المستمعين من مختلف الفئات العمرية.



السيرة النبوية

ويتناول البرنامج الديني «السيرة النبوية»، الذي يقدمه فضيلة الشيخ ضياء السويدان، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11:00 ص، السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتداء من يوم ميلاده الشريف، وما تبعها من ظروف النبوة، مروراً بنشأته وشبابه، حتى بلوغه سن الرشد والبعثة بنزول الوحي، وأمره بالدعوة، وما مر به الرسول الكريم من مصاعب وعقبات طوال فترة الدعوة، وهجرته إلى المدينة المنورة، والغزوات التي خاضها الرسول، حتى التحق بالرفيق الأعلى.



إرث وآثار

ويقف البرنامج التاريخي الحواري «الأندلس إرث وآثار»، عند أبرز المحطات العظيمة في الحضارة العربية والإسلامية العريقة في بلاد الأندلس، التي امتدت على مدى قرون طويلة، حيث يعيد البرنامج، الذي تقدمه خولة العليلي، وضيف البرنامج الدكتور صالح محمد اللهيبي، يوم السبت في تمام الساعة 01:15 م، قراءة الوجود الإسلامي في الأندلس، متتبعان مراحله، من خلال إعادة القراءة في الكتب والمصادر، ومن أهمها كتابا «إني أدين»، وكتاب «محاكم التفتيش - تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.



من كتب التراث

وتقدم المذيعة مريم العاجل، كل يوم في تمام الساعة 12:30 م، على إذاعة الشارقة، فواصل تراثية منتقاة من كتب التراث، التي تحاكي وتتناول المجتمع الإماراتي، بتاريخه وحضارته وبيئته، وتعرف المستمعين ببعض مفردات اللهجة المحلية الإماراتية، مروراً بحياة الآباء والأجداد، والتطورات التي شهدتها الدولة على مر العصور.

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