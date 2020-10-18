أعطاها مسدسه لتلهو به.. فوقعت الكارثة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات رصاصة قاتلة على رأس والدها، لكن بكل تأكيد لم يكن الأمر متعمدا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأفادت شبكة "فوكس" الأمريكية، الأحد، بأن الحادثة وقعت في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، الأربعاء الماضي.

وذكرت أن الطفلة كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة والدها، وهناك كانت تلهو بسلاح ناري وفجأة انطلق العيار الناري صوب والدها، الذي وجدته الشرطة مضرجا بدمائه على مقعد القيادة.

وقالت شرطة الولاية إنها ألقت القبض على رجل كان في السيارة حينها، ووجهت إليه تهمتي القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري غير شرعي.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الأب المقتول، جيروم سميث، وامرأة أخرى كانت معه في السيارة، اصطحبا معهما رجلا من أجل إيصاله إلى منزل، وجلس الرجل في المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة.

وما كان من هذا الرجل إلا أن أعطى مسدسه للطفلة من أجل أن تلهو به، ليتحول الأمر إلى كارثة.

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