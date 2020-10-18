جاؤوا لحضور حفل الزفاف فوجدوا الشرطة بانتظارهم!

المصدر: د ب ا

من المتوقع أن يتم تغريم نحو 80 شخصا حضروا حفل زفاف في جنوب روما، وذلك لانتهاكهم قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وكان قد تم الاعداد لإقامة حفل الزفاف في بلدية بونتينيا منذ فترة طويلة، ولكن الحكومة الإيطالية بعد ذلك حددت عدد المشاركين في التجمعات الاجتماعية بـ 30 شخصا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لتقارير إعلامية، أوقفت الشرطة فعاليات حفل الزفاف المقام في مطعم في منطقة لاتسيو الأسبوع الماضي، وغرمت كلا من الحاضرين 400 يورو ( 470 دولارا) لكل منهم.

وفي حال تم دفع الغرامة خلال بضعة أيام، سوف يتم تخفيض مبلغ الغرامة.

وتحدثت الإدارة الإقليمية عن سلوك" غير مسؤول".

ويشار إلى أنه تم حظر الحفلات في إيطاليا منذ الأربعاء الماضي. وسُمح فقط بإقامة حفلات الزفاف، ولكن على أن لا يتعدى عدد الحاضرين 30 شخصا، بحسب ما حددته الحكومة في روما.

ويرجع فرض القيود الجديدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد حالات الاصابة بالفيروس في البلاد.

وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أمس السبت. وتعتزم الحكومة الاعلان اليوم عن تشديد القيود لمكافحة الفيروس.

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