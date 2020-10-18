إطلاق سراح مراسل برنامج "أبلة فاهيتا"

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة الجنايات المصرية في الجيزة بإخلاء سبيل مراسل أحد البرامج الساخرة في التلفزيون المصري المعروف باسم "أبلة فاهيتا".

وقررت المحكمة، وفق ما نشره موقع صحيفة "الشروق"، إطلاق سراح المراسل شادي أبو زيد، إلى جانب آخرين بينهم مصطفى فقير ومهاب الإبراشي، بتدابير احترازية، في القضية التي وُجِّهت إليهم فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز