صباح اللامي يغني باللون الإماراتي

المصدر: دبي ـ البيان

كشف الفنان العراقي، صباح اللامي، أخيراً، عن استعداداته لتسجيل أغنية جديدة باللون الإماراتي، تحمل عنوان «انتر العبرات»، وهي من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد الدهماني، وألحان صباح اللامي نفسه، وقال اللامي إن الأغنية الجديدة، سيتم تصويرها في الإمارات، في غضون الأيام المقبلة، موضحاً أن أعمال التصوير ستتم في منطقتي خورفكان وحتا، مشيراً إلى أنه يتعاون خلال الفترة الحالية مع الملحن العراقي علي صابر. وقال إن العمل الذي يجمعه مع صابر سيرى النور قريباً، ولكن من دون أن يوضح طبيعة وملامح العمل الجديد.

وكان اللامي قد أصدر قبل نحو أسبوعين، أغنية باللون العراقي، حملت عنوان «اشحلاته». وقال إن ألحانها صيغت بطريقة تتناسب مع «الجوبي» العراقي، موضحاً أن الأغنية التي نشرها على موقع يوتيوب، كتب كلماتها هاشم العريبي، بينما تولى صياغة ألحانها وتوزيعها، الموسيقي صلاح الملك.

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