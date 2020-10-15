فنانة مصرية تفقد الوعي حزناً على محمود ياسين

المصدر: البيان الإلكتروني

فقدت الفنانة سهير رمزي وعيها خلال جنازة الفنان الراحل محمود ياسين بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد وسط محاولات من العديد من الفنانين لإفاقتها.

وانهارت الفنانة بالبكاء، حسبما نشر موقع صحيفة "اليوم السابع"، أثناء مراسم الدفن، وغابت عن وعيها دقائق.

وكان قد حضر جنازة الفنان الراحل، إلى جانب زوجته الفنانة شهيرة ونجليه السيناريست عمرو والفنانة رانيا، كل من محمد رياض، ومنة بدر تيسير، وماجدة زكى، وأشرف زكي، ورجاء حسين، ولفيف من الفنانين ومحبي الفنان الراحل.

يُذكر أن محمود ياسين رحل عن عالمنا، صباح أمس، عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض.

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