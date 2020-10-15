مشهد مهيب لامرأة مسنة تطوف حول الكعبة بمفردها

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشهداً مهيباً لامرأة مسنة تطوف حول الكعبة المشرفة بمفردها.

وأظهر المقطع امرأة مسنة تطوف بمفردها حول الكعبة وتجتهد في الطواف رغم كبر سنها، ولا يوجد في صحن المطاف سوى رجال الأمن.

وكانت “وزارة الحج والعمرة” أتاحت 4 تصاريح جديدة على تطبيق “اعتمرنا” هي: “الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في الروضة الشريفة للرجال، الصلاة في الروضة الشريفة للنساء، السلام على رسول”.

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