محمد هنيدي يستهزأ بهاتف آيفون 12 الجديد

المصدر: البيان - أحمد قوجة

خبر إطلاق هاتف آيفون 12 الجديد أسعد الكثير من محبي منتجات شركة أبل الأمريكية، حيث كشفت الشركة ليلة البارحة عن هاتفي «آيفون 12 برو» و«آيفون 12 برو ماكس» المزودين بتقنية 5G لأول مرة.

وتأكيداً للتسريبات التي سبقت إطلاق آيفون 12، فقد طرح الهاتف من دون سماعات أو شاحن، بما في ذلك هواتف SE2. وجاء صندوق الهاتف الجديد أصغر حجماً أيضاً، وسيضطر المستخدمون الجدد إلى شراء شاحن وسماعة أذن للهاتف الجديد بشكل منفصل.

هذا الأمر لم يمر مرور الكرام على الفنان المصري محمد هنيدي المعروف بفكاهته وانتقاداته اللطيفة، إذا قال معلقاً على حسابه الرسمي في تويتر: "المرة الجاية هنفتح العلبة هنلاقي مكتوب حظ سعيد المرة القادمة".

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