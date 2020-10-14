الحزن يخيم على الساحة الفنية.. وداعا محمود ياسين

المصدر: البيان الإلكتروني

خيم الحزن على الساحة الفنية صباح اليوم بعد إعلان وفاة الفنان المصري القدير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً.

ونعى الفنانون العرب الراحل محمود ياسين بكلمات من الحزن على خسارة معلم وقامة في الساحة الفنية، بعدما ترك بصماته وموهبته في التمثيل خالدة من خلال أعماله الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وتحول موقع تويتر إلى منصة للعزاء اجتمع فيها الفنانون والشخصيات السياسية والجمهور للتعبير عن حزنهم لوفاة الفقيد واستذكار أشهر أفلامه وأجمل اللحظات التي عاشوها خلال مشاهدتهم للأفلام التاريخية والدينية والمسلسلات الاجتماعية على مر السنين.

ونعى الفنان المصري محمد الهنيدي في حسابه على تويتر الفقيد وكتب: " البقاء لله في فنانا الكبير محمود ياسين .. ربنا يرحمك يارب".

كما نعت الفنانة الإماراتية أحلام الفقيد على تويتر وكتبت: " رحمه الله عليه ياما اسعدنا بأفلامه العظيمة أنا وحدة من ملايين محبينه ادعوا له جزاكم الله خيرا.

من جانبه أعرب أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي عن تعازيه لأسرة الفنان في تغريدة على تويتر قال فيها: "أتقدم بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفنان المصري الكبير #محمود_ياسين الذي توفي صباح اليوم وإلى الشعب المصري. كان محمود ممثلا محبوبا جدا في إسرائيل منذ ستينينات القرن الماضي حين كان بطل الأفلام المصرية التي بثت في التلفزيون الإسرائيلي وهكذا تعرفت عليه. رحمك الله."

وكتبت الفنانة اللبنانية "يارا" معبرة عن حزنها لوفاة الفنان: " وها إنَّ الكبار والعُظماء يرحلون.. وداعاً محمود ياسين عملاق من عمالقة الفنّ والزّمن الجميل اللي انا شخصيّاً بعشق فنّو وتمثيلو وأفلامو وحافظتهم كلهم والتي ستبقى خالده في ذاكرتنا... الله يرحمو ويصبّر اهلو وعيلتو وكل محبّيه.

وكتبت الفنانة ليلى علوي معزية: " وداعا فتى الشاشة الأول و هرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي .مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة .. الى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط الى الخليج."

وكتبت الفنانة أليسا: " مؤلم جدا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين. نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم. أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله".

كما نعى أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، الفنان المصري الراحل محمود ياسين، وكتب: "أتقدم بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفنان المصري الكبير محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم وإلى الشعب المصري. كان محمود ممثلا محبوبا جدا في إسرائيل منذ ستينينات القرن الماضي حين كان بطل الأفلام المصرية التي بثت في التلفزيون الإسرائيلي وهكذا تعرفت عليه. رحمك الله."

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