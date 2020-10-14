رحل حبيب عمري خلاص.. الآلاف يتفاعلون مع أول تعليق للفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين

المصدر: البيان الإلكتروني

عبرت الفنانة شهيرة عن حزنها الكبير لوداع زوجها النجم الراحل محمود ياسين، الذى رحل عن دنيانا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشرت شهيرة صورة عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك" لزوجها الراحل محمود ياسين، معلقة عليها "رحل حبيب عمري خلاص".

وتفاعل جمهور كبير مع الفنانة حيث عبر الآلاف عن حزنهم وخالص عزاءهم في وفاة الفنان الكبير.

وكتب أحد المتابعين: "لا اله إلا الله وإن لله وإن إليه راجعون خالصالله يرحمه ويحسن إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه خالص التعازي والمواساة واللهم تقبل دعاءنا له يا رب العالمين".

وكتب آخر: "ربنا يرحمه من أجمل وأفضل ممثلين السينما المصرية".

وقال آخر: "رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته...سيظل أكتوبر مقترنا بأعمال الفنان العظيم".

ويتمتع الفنان بمسيرة طويلة في عالم الفن وله تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. وهو متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

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