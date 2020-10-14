المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينعى محمود ياسين

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، الفنان المصري الراحل محمود ياسين الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً.

وكتب أوفير جندلمان في تغريدة على حسابه في تويتر: "أتقدم بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفنان المصري الكبير محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم وإلى الشعب المصري. كان محمود ممثلا محبوبا جدا في إسرائيل منذ ستينينات القرن الماضي حين كان بطل الأفلام المصرية التي بثت في التلفزيون الإسرائيلي وهكذا تعرفت عليه. رحمك الله."

أتقدم بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفنان المصري الكبير #محمود_ياسين الذي توفي صباح اليوم وإلى الشعب المصري. كان محمود ممثلا محبوبا جدا في إسرائيل منذ ستينينات القرن الماضي حين كان بطل الأفلام المصرية التي بثت في التلفزيون الإسرائيلي وهكذا تعرفت عليه. رحمك الله. pic.twitter.com/fRELhnYxBP — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 14, 2020

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