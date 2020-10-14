وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان المصري القدير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً.

ونعى نجل الفنان محمود ياسين والده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، طالبا من الجميع الدعاء لوالده الفنان محمود ياسين الذي رحل بعد صراع مع المرض مخلفاً تاريخاً طويلا من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".



جدير بالذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ومتزوج من الفنانة والممثلة المصرية شهيرة ولديهما نجلان هما "عمرو ورانيا"، وفقاً لليوم السابع.

ويعتبر النجم الراحل محمود ياسين صاحب الرقم القياسى فى تقديم أفلام عن نصر أكتوبر العظيم، وهو نجم سينما أكتوبر بلا منازع فى تقديم شجاعة وبسالة الجندى المصرى والطريف أنه بدأ فى السينما كجندى فى عدة أفلام ثم ترقى حتى قدم فى آخر أفلامه شخصية المشير محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى فى فيلم "حائط البطولات".

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