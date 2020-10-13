طفلة سعودية تنقذ حياة والدها

المصدر: وكالات

أنقذت طفلة تبلغ من العمر "11عاماً" بمدينة حائل السعودية، والدها، بعد تعرضه لوعكة صحية حين تواصلت مع غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، وطلبت الإسعاف، وأعطت كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح، مما أثر ايجاباً على جودة الخدمة المقدمة لوالدها وسرعة استجابة الفرقة الإسعافية بالوصول إلى الموقع.

وكرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء الطفلة غلاء ماجد الشمري "11 عاماً"، التي أسهمت في إنقاذ حياة والدها بعد تعرضه لوعكة صحية، وإظهار شجاعتها وثقتها من خلال تواصلها مع غرفة العمليات وإعطائهم كل المعلومات بشكل دقيق وصحيح.

وثمّن "اليحياء" للطفلة موقفها البطولي واتخاذ الخطوات الصحيحة في التعامل مع الحادث رغم صغر سنها وصعوبة موقفها؛ لكون المصاب والدها، إلا أنها قامت بالتصرف الصائب في التعامل مع الحادث. وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وهنأ مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، والدها وأسرتها على ما تتمتع به الطفلة من شجاعة وثقة عالية وحسن تصرف، مؤكداً أهمية دور الأسرة في تنمية وتعزيز هذه المهارات لدى أبنائهم وتعليمهم كيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف لا سمح الله.

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