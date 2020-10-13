الفنانة منى زكي تحصد جائزة فاتن حمامة للتميز

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح الفنانة منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة 42 التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وقال محمد حفظي، رئيس المهرجان، اليوم، حسبما نشرت صحيفة "المصري اليوم" في موقعها: "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالاً لمجرد الوجود، فهي دائماً تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها، إضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت"، مؤكداً أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42.

يُذكر أن منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكراً، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، وحفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها في التمثيل والأداء الصوتي.

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