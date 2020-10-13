وفاة نائب رئيس تحرير صحيفة "الأهرام المسائي"

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، مساء اليوم، خالد عيسى، نائب رئيس تحرير صحيفة "الأهرام المسائي" والمستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في مصر.

وقالت نقابة الموسيقيين، اليوم، في بيان نشرته صحيفة "اليوم السابع" على موقعها: "بمزيد من الحزن والأسى، نعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة، رحيل الكاتب الصحفي خالد عيسى بالأهرام المسائي، ورثى الفنان هاني شاكر الفقيد الراحل".

ووصفت النقابة الراحل بأنه "كان مثال الصحفي الشريف صاحب المبدأ، وكان دوماً يتحدث عن ميثاق الشرف الصحفي".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز