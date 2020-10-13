6 دقائق من الرعب.. شاب يوثق بالفيديو كيف لاحقه أسد الجبل

المصدر: البيان الإلكتروني

كعادته كل يوم، خرج الشاب الأمريكي كيل بورجس لممارسة رياضة المشي في الصباح الباكر في ولاية يوتا الأمريكية، ولكنه ولأول مره يتعرض إلى مثل هذا الموقف، حيث وجد نفسه وجهاً لوجه مع شبل أسد الجبل وأمه الغاضبة.

يقول Burgess الذي نشر الفيديو على حسابه في إنستغرام: "عشت أصعب دقائق مرت في حياتي، إنها 6 دقائق كاملة من الرعب المميت، في البداية ظهر الشبل الصغير، ثم ظهرت الأم فجأة، ويبدو أنها كانت غاضبة".

وتمكن الشاب من تصوير كل هذا المشهد الذي استمر لـ 6 دقائق كاملة.

ويذكر أن أسد الجبل "cougar" يعيش في الغابات والجبال في الأمريكيتين، ويعد ثاني أكبر السنوريات وزناً في نصف الأرض الغربي، ويصل وزن الذكر إلى 100 كغ، والأنثى إلى 65 كغ، ويبلغ طول الذكر عند البلوغ 2.5 متراً، والأنثى 2 متر. ويتغذى كغيره من اللواحم على الحيوانات مثل الخيول والخراف والغزلان وحيوان الموظ.

فيديو التقطه شاب كان يمارس رياضة المشي في متنزه بولاية يوتا الأمريكية يظهر أسد الجبال "الكوجر" وهو يتتبعه على طول الطريق، ويحاول مهاجمته عدة مرات، قبل أن يهرب في النهاية



كيف سيكون شعورك لو كنت مكانه؟ pic.twitter.com/lRf41W8p8l — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 13, 2020

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