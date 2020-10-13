بالفيديو.. لقطات طريفة لطرد قط تسلل إلى قطار فائق السرعة في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يتوقع سائق قطار سريع في الصين، أن يكون الراكب غير عادياً، فهو غير ذاهب إلى أي وجهة، ركب القطار فقط ليتسلى ومن باب المتعة، لكنه للأسف أحدث فوضى في القطار، وأربك الركاب والسائق وصار يهرب في كل الاتجاهات.

ليلة أمس انتشر وبشكل كبير في وسائل التواصل الصينية، فيديو يوثق عملية طرد القط من قطار فائق السرعة، وبحسب سائق القطار فإن الراكب "غير المرحب به" تسلل إلى القطار دون أن ينتبه إليه أحد، فعمد السائق وبمساعدة بعض الركاب إلى القبض عليه وإنزاله من القطار لأنه لا يحمل تذكرة الرحلة.

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