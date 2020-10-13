مأساة عائلة.. طفل يقتل نفسه عن طريق الخطأ بمسدس والده

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادث مأساوى، قتل طفلا في الثالثة من عمره نفسه عن طريق الخطأ حيث أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ بعد أن عثر على مسدسا في منزله بولاية أوريغون بأمريكا.

وذكر موقع جريدة نيويورك بوست، أن الطفل جيمس كينيث ليندكستر اكتشف السلاح في درج طاولة بغرفة النوم وأطلق النار على رأسه حوالي الساعة 10 مساءً.

وأوضح التقرير، أن الطفل نقل إلى المستشفى ، حيث توفي متأثرا بجراحه قبل منتصف الليل بقليل ، بينما لم يتم توجيه اتهامات، لكن السلطات تحقق في الحادث.

بينما حاول المسعفون إنعاش الصبي قبل نقله إلى مستشفى المنطقة، بينما انتقل محققون من وحدة جرائم العنف ووحدة التحقيقات الخاصة وذهبوا إلى مكان الحادث بينما مازال التحقيق جار، وسيتم إجراء تشريح للجثة.

وقالت شانون وايلد نائبة مقاطعة واشنطن إن المكالمة كانت من بين أصعب المكالمات التي يتعين على السلطات الرد عليها، حيث قالت: "وفاة طفل هي أسوأ مكالمة نذهب إليها"، وفق "اليوم السابع".

وأضافت:" الأمر صعب كثير منا هم آباء، أعرف أن بعض لديهم أطفال، والبعض الآخر لديه أطفال في نفس عمر هذا الطفل الصغير، من الصعب أن نرى تلك الحوادث المؤسفة ولكن رؤية طفل في هذا الموقف هو الأسوأ ".

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