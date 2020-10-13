وفاة مارغريت نولان إحدى نجمات سلسلة أفلام جيمس بوند

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت النجمة البريطانية الشهيرة وإحدى بطلات سلسلة "جيمس بوند" مارغريت نولان عن عمر يناهز الـ76 عامًا، بعدما قدمت خلال مسيرتها ما يقارب من 75 عملًا فنيًا.

وأعلن المخرج البريطاني إدغار رايت خبر وفاتها عبر حسابه على "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد فترة اختفاء طويلة حيث لم تشارك الفنانة الراحلة في أي أعمال فنية منذ عام 2012.

وكتب المخرج إدغار رايت في تدوينته: "من واجبي أن أبلغ عن وفاة الممثلة والفنانة الرائعة مارغريت نولان . التي شاركت في مجموعة أعمال في فترة الستينيات؛ منها الظهور مع فريق البيتلز وكذلك في أفلام جميس بوند".

إدغار رايت أكد أنه أعاد الفنانة الراحلة من أجل أن تتعاون معه في عمل جديد من خلال فيلم الرعب الأمريكي "Last Night In Soho" الذي من المقرر أن يعرض في شهر أبريل 2021، حيث قدمت الفنانة الراحلة مارغريت نولان دورًا صغيرًا في العمل الجديد.

وكتب إدغار رايت: "عملت معها العام الماضي حيث لعبت دورًا صغيرًا في Last Night In Soho وكانت مضحكة وحادة كما كانت تتمتع بأروع القصص، أنا سعيد للغاية لأنني تعرفت عليها. قلبي يقدم التعازي إلى أهلها وكل من أحبها. سوف نفتقدها كثيرا".

ظهرت مارغريت نولان لأول مرة في العديد من الأفلام خلال فترة التسعينات لكن يعد أبرز أدوارها على الإطلاق في فيلم " Goldfinger" أحد افلام سلسلة جيمس بوند، وفق مجلة "هي".

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