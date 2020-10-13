رجل يعثر على 10 آلاف مخبأة داخل منزل اشتراه ويعيدها إلى صاحبتها

المصدر: البيان الإلكتروني

اشترى جيم داو منزلا في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وعثر في غرفة المعيشة على كمية كبيرة من النقود تعود لصاحبة الدار السابقة.

وقال موقع CBS Local المحلي للأخبار، إن هذا الرجل، عمل خلال السنوات الخمس الأخيرة في مجال شراء وإعادة بيع العقارات التي تحتاج إلى صيانة وترميم.

وعندما بدأ في تجديد المسكن الذي اشتراه من غلوريا كارتر، وجد خمسة ظروف بها نقود في إحدى الغرف. وكانت تحتوي على ما مجموعه 10 آلاف دولار.

وقال داو: "لم أر شيئا كهذا قط لقد صدمت فعلا". وذكر أن المال كان مخفيا في أماكن مختلفة، بما في ذلك خلف أريكة، وخلف صورة مؤطرة على الحائط. بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "لقد اعتقدت أنه أمر غير معقول بتاتا".

وأشار إلى أنه، اتصل بصاحبة البيت السابقة السيدة كارتر، التي عاشت في هذا المنزل على مدى 50 عاما، وقام برد المال لها.

وقال: "أعتقد أنه يوجد الكثير من النزهاء في العالم، ولست الوحيد، الذي كان سيتصرف بهذا الشكل".

وعرضت عائلة كارتر على داو، قبول مكافأة مالية على عمله الصالح لكنه رفض.

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