اكتشاف سمكة قرش ضخمة عمرها 50 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف باحثون يعملون في مياه نوفا سكوشا في كندا، سمكة قرش بيضاء ضخمة تزن 3541 رطلا ويبلغ طولها 17 قدما وبوصتين، وعمرها خمسون عاما.

ووصف علماء منظمة OCEARCH وهي منظمة غير حكومية تقوم بوضع علامات على أسماك القرش البيضاء وأخذ عينات منها، سمكة القرش الأنثى بأنها "ملكة المحيط"، ويقولون إنهم أطلقوا عليها اسم نوكومي. وفقا لروسيا اليوم.

ونشرت OCEARCH أيضا مقطع فيديو يظهر نوكومي مستلقية على منصة غاطسة خاصة مبنية على جانب سفينتها البحثية مع باحثين حولها، ثم تسبح بعيدا.

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