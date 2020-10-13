6.75 ملايين دولار لفناني شارع بنيويورك

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

فاز 21 فناناً من فناني الشارع في دعوى قضائية أخيراً، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى طلب التماس تقدم به مطور العقار في نيويورك، طالباً إلغاء قرار محكمة محلية بنيويورك كانت قد منحت هؤلاء الفنانين 6.75 ملايين دولار أمريكي تعويضات عن أضرار، بسبب تدمير أعمالهم عندما قام مطور العقارات بإزالة الواجهة الخارجية لمبنى مخازن يدعى «5 بونتز» في مدينة لونغ أيلند في الكوينز.

ووفقاً لمجلة «أرت نيوزبايبر» الفنية، هذا القرار الذي اتخذته أعلى محكمة في الولايات المتحدة ينهي الخيارات القانونية أمام مطور العقارات «جيري ولكوف جي&إم ريلتي» لتفادي دفع الأضرار، ويحافظ على حقوق الفنانين في العدالة وفقاً لقانون حقوق الفنون البصرية لعام 1990 في حال تم تدمير فنون الشارع من دون إذن من الفنانين.

وقال محامي الفنانين، أريك بوم، في بيان: «هذا القرار يدفع بفكرة أن فن الشارع لا بد من تقديره وحمايته وليس تدميره» ومتحدثاً عن أهمية هذا القرار، شدد على أن القانون الفيدرالي يحمي الآن ليس فقط العمل الفني المعروض في متحف الفن الحديث بنيويورك أو متحف اللوفر، لكن أيضاً جداريات معروضة في العلن تم إبداعها بناء على إذن من السلطات».

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