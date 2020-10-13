وفاة أكبر معمر مصاب بمتلازمة داون

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى أكبر مصابي متلازمة داون في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 78 عامًا، على الرغم من الأطباء أخبروا عائلته عندما ولد أنه كان من المتوقع أن يعيش لمدة 12 عامًا فقط.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حقق روبن سميث، من كيترينج في نورث هامبتون شاير ، رقمًا قياسيًا جديدًا كأكبر شخص يعيش في بريطانيا مصابًا بمتلازمة داون عندما بلغ من العمر 78 عامًا في 9 أكتوبر من العام الماضي.

تحدى سميث الصعاب بعد أن منح متوسط ​​العمر المتوقع 12 عامًا فقط عندما ولد عام 1941.

عاش حياة كاملة وكان من أشد المعجبين بكل من كليف ريتشارد وألفيس بريسلي.

لكنه توفي بشكل مأساوي في 27 سبتمبر في منزل نورثلي السكني في كيترينج، حيث كان يعيش منذ عام 1986.

تدفقت عبارات التقدير من أصدقائه وعائلته، الذين وصفوه بأنه "روح جميلة" ذات ضحكة لا تنسى.

وقال العاملون في دار الرعاية إن سميث، الذي أحب اليوغا والأيروبكس، "أضاء الغرفة بعيونه المتلألئة وابتسامته اللطيفة".

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