مقطع شتم وردح في «سناب شات» يقود ممثلة سعودية إلى القضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تكن تعلم مطربة وممثلة سعودية أن شتمها لعامل عبر موقع «سناب شات» يمكن أن يقودها إلى القضاء، حيث باشرت إحدى المحاكم الجزائية السعودية بالنظر في القضية مع مطالب بتعزيرها ومعاقبتها على ما صدر منها من ألفاظ مسيئة تجاه أحد العاملين معها.

وبحسب مصادر مطلعة فإن خلافاً في العمل شب بين الفنانة وأحد العاملين، ما دفع الفنانة إلى وصف العامل في مقطع سناب شات بأنه لص وحرامي، إضافة إلى عبارات مسيئة، وتقدم العامل بدعوى في الحق الخاص أمام المحكمة يطالب فيها بمعاقبة الفنانة عما بدر منها، وإثبات ما أسند إليها وتعزيرها على الوجه الشرعي، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

ونقلت المصادر أن جهودا من المقربين سعت لحل النزاع وتنازل المدعي عن دعواه، لا سيما أن علاقات أسرية تربط بين الطرفين. وطلب الوسطاء مهلة من أجل تسوية الخصومة بعد أن عقدت جلسة محاكمة عن بعد الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الفنانة السعودية تمتهن الغناء والتمثيل ولها مشاركات فنية معروفة وتميّزت مسيرتها بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت العديد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية ولها عدة ألبومات فنية وأغانٍ مصورة وقدمت برامج تلفزيونية وإذاعية، وشاركت أخيرا في برنامج فني شهير.

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