أحلام تحتفي باليوبيل الفضي لألبومها الأول

المصدر: دبي ـ غسان خروب

25 عاماً مضت على إصدار الفنانة الإماراتية أحلام ألبومها الأول، ذاك الذي حمل عنوان «مثير»، ليكون الألبوم بمثابة شهادة ميلاد نجمة إماراتية، تمكنت من إضاءة سماء الساحة الفنية على مدار 25 عاماً ونيف.

وأن تكتب اسمها بحروف من ذهب في سجل صناع الأغنية الخليجية والعربية، وعلى مدار ربع قرن، نجحت أحلام في تأسيس قاعدة جماهيرية واسعة لها، تجاوزت في حدودها المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، حتى باتت اسماً ذهبياً يلمع عالمياً، فها هي تستعد حالياً لإطلاق أغنيتها مع الفنان العالمي «ريد وان» في «دويتو» يحمل بصمات الفنان فايز السعيد.

دعم

احتفال أحلام بألبومها الأول، جاء عبر «تغريدة» أطلقتها على «تويتر»، قالت فيها: «حدث في مثل هذا اليوم.. صدور أول ألبوم غنائي (12/10/1995)..

واليوم ولله الحمد أكمل 25 عاماً، ويويبل فضي.. أشكر الله أولاً ثم الشكر إلى بلادي الإمارات على دعمها لمسيرتي». في «تغريدتها»، التي أرفقتها بغلاف الألبوم الأول الذي صدر آنذاك عن شركة فنون الإمارات بدبي، توجهت «فنانة العرب» بالشكر إلى أهلها وزوجها على دعمه المستمر، وأيضاً لكل من دعمها وشجعها من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتها.

ألبوم أحلام الأول، أطل في زمن «الكاسيت» الذي ظهر قبل أسطوانات الليزر، وحمل بين ثناياه 9 أغنيات لا تزال آثارها موجودة في ذاكرة الجمهور حتى اللحظة.

وعلى رأسها «مثير» التي كتبها جمال إدريس، و«ما نسيتك ثواني» من كلمات يوسف المنيع، و«أرجوك تنساني» التي حملت بصمة علي الخوار، وأيضاً «وش ذكرك» لخالد البذال، و«قلبي اللي» لناشي الحربي، و«أحبك موت» لعبد اللطيف البناي، بينما تأرجحت ألحان الأغنيات بين أنور عبد الله وعارف الزياني اللذين فرضا جملهما اللحنية على كامل الألبوم.

كليبات مصورة

في ذلك العام، دعمت «فنانة العرب» ألبومها بثلاث كليبات مصورة، لأغنيات «مثير» و«أحبك موت» و«وش ذكرك»، وتولى إخراجها حينها الإماراتي سهيل العبدول. ويأتي احتفال أحلام بألبومها الأول، في ظل استعداداتها لإنتاج ألبوم جديد، لم تحدد بعد موعداً رسمياً لطرحه، ولكنها آثرت في وقت سابق، وصفه عبر «تويتر» بـ«ألبوم من طراز رفيع».

مؤكدة أن الألبوم سيتضمن أغنية إماراتية، فيما كشفت قبل فترة وجيزة عن قيامها بتصوير 4 كليبات من أغنيات ألبومها الجديد، والذي لم تكشف بعد عن اسمه، واحد من هذه الكليبات نفذتها في بالي، بينما صورت الكليبات الثلاثة الأخرى في فلندا ومصر وباريس.

احتفال أحلام بألبومها الغنائي الأول، قابله الجمهور بباقات من التغريدات، التي عبروا فيها عن مدى حبهم لها ولأغنياتها، في وقت أكدت فيه أحلام في أحد ردودها على تغريدات الجمهور، على نيتها إعادة توزيع بعض أغنياتها وتقديمها بشكل جديد.

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