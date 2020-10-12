أول تعليق من أحمد العوضي بعد رسالة السيسي له عن دور عشماوي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان المصري أحمد العوضي، أمس الأحد، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، تحدث فيه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب العوضي على الفيديو: "الله المستعان على أعداء الوطن".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة لأبطال العمل والفنان أحمد العوضي بعد تجسيده لدورالإرهابي هشام عشماوي: "المسلسل الحقيقة كان صورة رائعة لواقع عشناه وبنعيشه وتمن دفعته مصر وأبنائها سواء للفكرة الخبيثة اللي العناصر دي بتقدمها أو للناس اللي بتقدم نفسها لبلدها".

وأضاف الرئيس السيسي في حديثه: "الفكرة اللي اتقدمت عمرها ما تنال منكم كشخصية أحمد العوضي في دور عشماوي، جسدت حالة نجاحك فيها ووصلت الفكرة للناس ".

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