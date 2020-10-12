مهرجان دبي للكوميديا ينطلق 21 الجاري

المصدر: دبي - وام

كشف مهرجان دبي للكوميديا، عن برنامج فعالياته الرسمي، المليء بالمرح، الذي سيُقام ضمن مناطق عدة من دبي، في الفترة بين 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب المحلية والعالمية.

ويقام المهرجان بتنظيم من «فعاليات دبي»، وإنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف»، وبالشراكة مع «دبي أوبرا»، وموقع «BookMyShow»، ومدرسة «دوبوميدي» و«فيرجن راديو دبي» وإذاعة «دبي 92».

ويشارك في المهرجان عدد من أبرز نجوم ونجمات الكوميديا حول العالم، منهم جاد المالح وميشيل وولف ومو عامر وعلي السيد ونمر وفير داس وجوراف كابور ومينا ليسيون، حيث سيقدم للجمهور أربعة أيام من عروض الكوميديا الحية والفعاليات الاستثنائية.

وبالمناسبة، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - إن المهرجان يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات العالمية، لاسيما أنها من أولى المدن في العالم التي استأنفت الفعاليات والحفلات المباشرة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز