تصوير «الثلاثاء 12» يتواصل في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن المخرج التونسي مجدي سميري، عن مواصلته تصوير أحداث فيلمه الجديد «الثلاثاء 12» في أبوظبي، حيث يلعب بطولة الفيلم كل من نيللي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستيفاني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود. وتدور أحداثه من خلال قصة ثلاث فتيات يقفن على عتبة سن الرشد، ويكافحن مع آبائهن لتحقيق أحلامهن، على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية لكل واحدة منهن، حيث يواجهن معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها.

ويعد هذا الفيلم، الذي يحظى بدعم لجنة أبوظبي للأفلام وتوفور 54، شهادة ميلاد للمنتجة الشابة سهام الخزوز، التي تسعى إلى تقديم رؤية جديدة للعمل السينمائي.

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