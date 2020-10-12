«حكيني أرابيك» أغنية عالمية عن اللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سبين ووركس أحدث إنتاجاتها الموسيقية، أغنية «حكيني أرابيك»، من تأليف طلال قنطار وغناء زينة أفتيموس وطلال قنطار. وتخاطب الأغنية الجديدة، التي تنتمي لنمط البوب، العرب بجميع اللغات لتدعوهم للحديث بلغتهم الأم وإظهار الانتماء إليها. وجاء الإطلاق يوم الجمعة الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي العربي من ضمنهم أنغامي ويوتيوب.

وينطلق طلال القنطار في تأليف الأغنية من شعور الضياع الذي يشعر به العربي اليوم وهو يسمع ويتحدث لغات العالم جميعاً ما عدا لغته الأم، حيث تنطق الأغنية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، في خطاب موحد يدعو المستمع إلى الانتباه إلى ما أسمته الأغنية «الشربكة» اللغوية التي تنتج عن استعراض مهارات اللغات الأجنبية دون الالتفات إلى اللغة الأم.

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