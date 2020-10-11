تعرَّف على أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في السعودية

المصدر: وكالات

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية عن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في فروع ومكاتب الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي.

وأوضحت "الأحوال المدنية" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم "الأحد" أن أسماء الإناث الأكثر شيوعاً بين المواليد هي "ملك وحور وديم وورد وكيان وليان ونورة وترف وغنى وريما".

أما الأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور فهي "سلمان ومحمد وعبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وسعود وعبدالرحمن وسلطان". بحسب صحيفة الرياض.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد أكدت أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء.

وأضافت أن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.

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