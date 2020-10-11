على طريقة جورج فلويد.. الشرطة الأمريكية تعتقل حاملاً بالضغط على بطنها وسط صرخاتها "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يأبه شرطيون أمريكيون في ولاية كانساس إلى صرخات امرأة حامل في شهرها الأخير وهي تتوسل إليهم ألا يضغطوا على بطنها ويبطحوها أرضاً، أثناء اعتقالها، بل عاملوها بعنف كبير كأنهم يعتقلون مجرماً خطيراً.

الحادثة التي جرت قبل 10 أيام للمواطنة الأمريكية من أصل أفريقي ديجا ستالينغز "25 عاماً" أعادت إلى الذاكرة حادثة اعتقال جورج فلويد، لكنها انتشرت قبل يومين على شكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت احتجاجات كبيرة ومطالبات باستقالة رئيس الشرطة والضابط المسؤول عن الاعتقال.

واحتل المتظاهرون المستاؤون من المعاملة السيئة لشرطة كانساس المنطقة العشبية أمام قاعة المدينة لأكثر من خمسة أيام.

وتُظهر اللقطات ضابطاً جاثماً على ظهر امرأة حامل أثناء اعتقالها بعد تجمع في محطة وقود. ومع ذلك، يشكك محامي ديجا برواية الشرطة للأحداث التي أدت إلى اعتقالها.

وقالت إدارة شرطة مدينة كانساس في بيان إنه تم استدعاء الشرطة إلى الموقع في 30 سبتمبر الساعة 10:49 مساءً. بواسطة ضابط أمن في محطة الوقود والمتجر الذي قال إن هناك عراكاً بين 15 فرداً على ممتلكات شركة.

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