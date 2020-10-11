تعرَّف على حقيقة "ملايين" اليوتيوبر أحمد حسن

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح اليوتيوبر المصري أحمد حسن إن حجاب زوجته زينب لا علاقة له بالأزمة الأخيرة، مضيفاً أنها قررت ارتداءه منذ رمضان الماضي.

وأكد حسن، خلال لقاء على قناة "إم بي سي مصر": "صورت فيديو تأثر زينب بوفاة والدها بناء على طلبها لطمأنة أصدقائها عليها ونفي شائعة وفاته بفيروس كورونا".

وواصل: "كان عندنا مشاهدات 40 و50 مليون على فيديوهاتنا قبل ما نخلف بنتنا، فمن الطبيعي أننا لم نستغل ابنتنا لتزويد نسب المشاهدة؛ لأنها بالفعل عالية، إحنا فقط بنحب نوثق حياتنا للناس نعتبرهم عيلتنا الثانية".

واستكمل: "معنديش أنا وزينب بيت ملك حتى الآن، ونعيش أنا وزينب في شقة إيجار وأهالينا كذلك، وما يروَّج من أننا نمتلك الملايين هو كلام كاذب".

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