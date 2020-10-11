بعد ظهور نتيجة فحص كورونا.. فيفي عبده: أرغب في ارتداء الحجاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الفنانة المصرية فيفي عبده أنها ترغب في ارتداء الحجاب، مؤكدةً أنها تحب مظهر النساء المحجبات.

وقالت فيفي عبده، خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام": "هكون سعيدة جداً لو ربنا كتب لي الحجاب، وبحب المحجبات جداً وشكلهم جميل، بس ده شيء شخصي"، مطمئنةً جمهورها عن حالتها الصحية بعدما أعلنت إصابتها بنزلة برد منذ أيام.

وذكرت أنها قامت بإجراء مسحة وظهرت نتيجتها سلبية، معربةً عن شكرها لمن أحب شكلها بدون مكياج وبالحجاب عندما ظهرت بإسدال الصلاة في بث مباشر سابق.

يُذكر أن فيفي عبده ظهرت خلال مقطع فيديو منذ أيام، وقالت إنها أصيبت ببرد شديد منعها من القدرة على الكلام، لافتةً إلى أن نزلة البرد تلك منعتها من حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين.

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