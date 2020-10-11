كيف يتعايش الفنان يحيى الفخراني مع فيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان المصري يحيى الفخراني أنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية في ظل التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن نجله المخرج شادي حريص على تطبيق ذلك معه.

وقال الفخراني، خلال لقاء على قناة ON، مساء أمس، إنه قبل دخول موقع التصوير يطلب من الجميع أن يرتدي الكمامات، ويراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية بنفسه، مضيفاً: "مش قلقان من كورونا طالما بعمل الإجراءات الاحترازية.. هنعمل إيه؟ لازم نعيش".

وذكر أن أقرب الأعمال الفنية القديمة إلى قلبه "ليالي الحلمية"، و"الليل وأخره"، إضافة إلى أعمال كثيرة أخرى.

وأعرب عن إحساسه بالفقد تجاه الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي الذي كان شريكاً رئيساً له في مسرحية "الملك لير"، قائلاً: "طبعاً افتقدته، الله يرحمه كان جاي تعبان وأنا كنت بين نارين، هو مكانش جاي المسرحية تعبان بالعكس الأيام الأوائل كان نشيطاً وكان متناسياً جداً للمرض وكنت مبسوط بده وكنت أشجعه بعد كل مشهد".

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