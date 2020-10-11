«أبوظبي للفنون» تختتم مسابقة فن التصوير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اختتمت فعاليات مسابقة «فن التصوير الفوتوغرافي» التي نظمتها مؤسسة أبوظبي للفنون، والخاصة بالمصورين الهواة والمحترفين ضمن فعاليات حملة «إمارات السلام»، حيث انطلقت هذه المسابقة مطلع شهر سبتمبر الماضي، وكان آخر موعد لتسليم الأعمال المصورة بتاريخ 30 من الشهر نفسه، واجتمعت بعدها لجنة التحكيم لتحديد الفائزين وهم على التوالي: الفائز الأول بالمسابقة سيف أحمد أبو رحمة، والفائزة الثانية فاطمة السويدي، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب وليد موسى. وقد اشترط على الأعمال المشاركة تصوير المعالم السياحية والأثرية في إمارة أبوظبي، لما تتمتع به من مقومات سياحية تتميز بطبيعتها ومرافقها الخلابة ومواقعها الأثرية المتميزة والقلاع والحصون التي تأخذ المصور إلى التعرف على أسرار التاريخ.

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