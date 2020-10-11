حسين الجسمي: لـ«مصر» فوق الحب حب

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

«لكم في قلبي فوق الحب حب»، هكذا خاطب الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره المصري والعربي، وهو الذي حط رحاله، أول من أمس، في مدينة الجلالة بالعين السخنة المصرية، ليشارك مصر احتفالاتها بالذكرى الـ47 لانتصارها في حرب أكتوبر 1973، الجسمي حلق عالياً في فضاء مدينة الجلالة، مصطحباً معه جمهوره الذي تمايل على وقع إيقاع أغنياته، ليجسد على المسرح كلمات أغنيته «سنة الحياة»، التي أتبعها بـ«ستة الصبح»، وكذلك «بشرة خير» تلك الأغنية التي كتبت خصيصاً للجمهور المصري، بينما عبر الجسمي بـ«البنط العريض» عن مدى حبه لبلاد الكنانة.

«تشرفت بالغناء في حبيبتي مصر باحتفالات نصر أكتوبر، ممثلاً دولتي الحبيبة الإمارات وخليجي الغالي والوطن العربي الحبيب»، بذلك غرد «الجبل» على تويتر من «بلاد الكنانة» التي طالما عبر عن حبه لها وقربه منها.

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