صيد ثمين.. ثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلوغراماً

المصدر: وكالات

عثر صيادان على ثعبان طوله 5.71 امتار في فلوريدا، وبلغ وزنه ، وهو من أضخم أجناس الأفاعي في العالم، 47 كيلوغراما، وفق ما أعلنت هيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا.

وجرى الإمساك بالثعبان على بعد 60 كيلومترا من ميامي، على يد الصيادين راين أوسبورن وكيفن بافليديس اللذين التقطا صورة تظهرهما إلى جانب الصيد الثمين. بحسب سكاي نيوز عربية.

ويُصنف الثعبان البورمي في فلوريدا ضمن قائمة الأجناس الغازية، وهو استُقدم من جنوب شرق آسيا في نهاية القرن الفائت.

ووجدت هذه الثعابين نظاماً بيئيا مثاليا لتكاثرها في منطقة إيفرغليدز الرطبة الشاسعة شبه المدارية في جنوب شبه الجزيرة والتي تضم متنزها وطنيا مع محميات طبيعية.

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