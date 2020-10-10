لبنانية تقيم حفل عيد ميلادها 21 مرة بتكلفة 27 مليون دولار!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تكتف مليارديرة لبنانية بإقامة حفل عيد ميلاد مرة واحدة كما يفعل غيرها، بل أقامت 21 حفلًا متزامنًا في مختلف مدن وعواصم العالم، احتفالاً بميلادها الأربعين.

وتكلفت السيدة اللبنانية التي لم يكشف عن هويتها أكثر من 27 مليون دولار.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن المليارديرة أقامت الحفل الرئيسي في قصرها بمنتجع ميخاس في مقاطعة مالقا المطلة على البحر المتوسط جنوبي إسبانيا.

وفي الحفل ظهرت المليارديرة بعباءة وحرملة مرصعتين بجواهر متنوعة، بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون دولار، والعباءة، التي أبدعتها مصممة أزياء بريطانية كانت مرصعة بـ 15 ماسة نادرة بلغت قيمتها 18.3 مليون دولار.

وضم الحفل الرئيسي 10 أفراد من العائلة وأصدقاء المليارديرة المقربين، وتفرع عنه 20 حفلًا آخر، أقيمت عبر الفيديو في وقت واحد وفي دول عدة حول العالم، حضرها 150 من أصدقائها ومدعويها.

وقد تلقى جميع الحضور هدايا فخمة من السيدة، بالإضافة إلى دفعها 20 ألف دولار كلفة كل حفل.

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