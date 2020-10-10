خدعة سبائك الذهب لم تفلح.. ذكاء 3 محتالين يوقعهم بأيدي الشرطة الأردنية

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يجد 3 محتالين طريقة لبيع أرض ليست لهم إلا بإيهام صاحبها أن الأرض تحتوي دفائن وسبائك ذهبية نفيسة وأنه يتوجب عليه إعطاءهم وكالة عامة تمكنهم من استخراج تلك السبائك.

وفي التفاصيل قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي حول قيام مجموعة من الأشخاص بعرض إحدى قطع الأراضي التي لا تعود إليهم على آخرين بسعر أقل من سعر السوق، حيث جرت متابعة تلك المعلومات والتحقيق فيها وجمع المعلومات حول الاشخاص وأصحاب قطعة الارض.

وأضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق تبين أن ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا الاحتيال قاموا بإيهام مالك قطعة الارض بوجود دفائن وسبائك ذهبية داخل ارضه وانه يجب عليه اعطاءهم وكالة عامة تمكنهم من استخراج تلك السبائك، ليقوموا بعد ان قام بعمل وكالة غير قابلة للعزل باسم أحدهم بعرض قطعة الارض للبيع بسعر أقل من سعرها الحقيقي.

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى تحديد مكان وجود الاشخاص الثلاثة المشتبه بهم وألقي القبض عليهم جميعاً وضُبطت بحوزتهم الوكالة وسبائك حديدية مطلية بلون ذهبي وسلاح ناري وجرى تحويل القضية للقضاء.

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